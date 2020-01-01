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Водитель под Киевом устроил стрельбу из пистолета

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Наряд патрульной полиции Вышгородского отдела установил личность стрелка и задержал его в соседнем селе.
Задержанный утверждает, что хотел похвастаться оружием перед знакомым
Задержанный утверждает, что хотел похвастаться оружием перед знакомым
АР архив
 
Полицейские в ночь на пятницу, 7 августа, задержали 44-летнего жителя села Тарасовщина, устроившего стрельбу в селе Литвиновка. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Киевской области.
 
 
По его данным, инцидент произошел около 3:00. Согласно поступившему сообщению, стрелял из револьвера в центре села водитель автомобиля с номерами иностранной регистрации.
 
Наряд патрульной полиции Вышгородского отдела установил личность стрелка и задержал его в соседнем селе. Задержанный признался, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым.
 
"Стрелял он в небо, и, к счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции. При обыске в салоне автомобиля и по месту жительства задержанного полицейские изъяли пистолет под патрон Флобер, газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы. 
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой (ч.1 ст.263 УК).
 
Как сообщалось, столичные правоохранители задержали 10 участников драки со стрельбой в Печерском районе Киева. Одной из участниц инцидента врачи оказали помощь на месте. Также были госпитализированы двое участников конфликта, получившие ножевые ранения.  

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Теги: Киевская область, стрельба, полиция, задержание, стрельба из пистолета, Стрелок, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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