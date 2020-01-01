Водитель под Киевом устроил стрельбу из пистолета

Наряд патрульной полиции Вышгородского отдела установил личность стрелка и задержал его в соседнем селе.

Задержанный утверждает, что хотел похвастаться оружием перед знакомым АР архив

Полицейские в ночь на пятницу, 7 августа, задержали 44-летнего жителя села Тарасовщина, устроившего стрельбу в селе Литвиновка. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Киевской области.

По его данным, инцидент произошел около 3:00. Согласно поступившему сообщению, стрелял из револьвера в центре села водитель автомобиля с номерами иностранной регистрации.

Наряд патрульной полиции Вышгородского отдела установил личность стрелка и задержал его в соседнем селе. Задержанный признался, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым.

"Стрелял он в небо, и, к счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции. При обыске в салоне автомобиля и по месту жительства задержанного полицейские изъяли пистолет под патрон Флобер, газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой (ч.1 ст.263 УК).

Как сообщалось, столичные правоохранители задержали 10 участников драки со стрельбой в Печерском районе Киева. Одной из участниц инцидента врачи оказали помощь на месте. Также были госпитализированы двое участников конфликта, получившие ножевые ранения.

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