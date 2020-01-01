Telegram-бот распространяет персональные данные украинских дезертиров

Сведения содержат данные почти семи тысяч военнослужащих: их ФИО, номера воинских частей и даты самовольного оставления места службы.

Сотрудники Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в июле 2020 обнаружили чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными украинских военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила пресс служба Офиса Омбудсмена.

В общем список содержит данные 6907 военнослужащих: их ФИО, номера воинских частей и даты самовольного оставления воинских частей.

"С целью оперативного пресечения незаконного распространения персональных данных граждан Украины, в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации также может нанести существенный вред обороноспособности государства, Секретариатом Уполномоченного были направлены письма в адрес Службы безопасности и Национальной полиции с целью принятия соответствующими органами мер реагирования в пределах их компетенции", - говорится в сообщении.

У омбудсмена отметили, что в письмах была отмечена необходимость безотлагательного блокировки Telegram-бота, который на сегодня продолжает распространять указанный файл с персональными данными.

Ранее сообщалось, что в Сети появились персональные данные из паспортов и водительских прав украинцев.

А в апреле стало известно, что персональные данные клиентов ПриватБанка продаются в Telegram.

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