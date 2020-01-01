Ограбленный нудист, живот и "жуткий год": фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 7 августа.

В Киеве мужчина просил деньги "на эскортницу", а в Берлине дикий кабан украл у нудиста вещи и "заставил" погоняться за собой.

Президент Владимир Зеленский за два дня проехал более 100 км линии разграничения на Донбассе.

Известная британская певица Рита Ора опубликовала серию откровенных фото, а звезды запустили флешмоб о "жутком 2020".

У китаянки из-за неизвестной болезни вырос живот аномальных размеров.