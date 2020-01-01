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Ограбленный нудист, живот и "жуткий год": фото дня

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Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 7 августа 2020 года.
Рита Ора
Рита Ора
Instagram.com/ritaora
Cмотрите фотогалерею Ограбленный нудист, живот и "жуткий год": фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 7 августа.
 
В Киеве мужчина просил деньги "на эскортницу", а в Берлине дикий кабан украл у нудиста вещи и "заставил" погоняться за собой.
 
Президент Владимир Зеленский за два дня проехал более 100 км линии разграничения на Донбассе.
 
Известная британская певица Рита Ора опубликовала серию откровенных фото, а звезды запустили флешмоб о "жутком 2020".
 
У китаянки из-за неизвестной болезни вырос живот аномальных размеров.
 
 

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Теги: ДТП, нудизм, пожар, флешмоб, плакат, Владимир Зеленский, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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