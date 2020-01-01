Ограбленный нудист, живот и "жуткий год": фото дня
Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 7 августа 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 7 августа.
В Киеве мужчина просил деньги "на эскортницу", а в Берлине дикий кабан украл у нудиста вещи и "заставил" погоняться за собой.
Президент Владимир Зеленский за два дня проехал более 100 км линии разграничения на Донбассе.
Известная британская певица Рита Ора опубликовала серию откровенных фото, а звезды запустили флешмоб о "жутком 2020".
У китаянки из-за неизвестной болезни вырос живот аномальных размеров.
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