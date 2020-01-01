Чиновники придумали схему присвоения соцвыплат ветеранам АТО – СБУ

Чиновники незаконно оформляли ветеранам инвалидность и присваивали выделяемые государством выплаты.

Служба безопасности Украины блокировала масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат участникам боевых действий. Убытки государства из-за незаконного назначения помощи составляют почти 7 миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, махинациями с государственными средствами занимались должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей. Фигуранты способствовали необоснованному оформлению инвалидности ветеранам АТО и присваивали предусмотренные законом выплаты.

Задокументировано 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018-2019 годах.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли документы лиц, на которых злоумышленники планировали оформить государственную помощь, и большое количество банковских карточек. В случае продолжения махинаций, участникам группы удалось бы завладеть еще более чем 6 миллионами гривен из государственного бюджета.

Сейчас четырем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (законченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновница вымогала деньги за разрешения на усыновление детей. Усыновление 4-летнего ребенка чиновница оценила в 1 тысячу долларов.