На Луганщине обнаружен арсенал сепаратиста, взорвавшего мост
Сотрудники СБУ обнаружили в Луганской области тайник сепаратиста с автоматами Калашникова и сотнями патронов. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает пресс-служба СБУ.
Так из схрона, заложенном в лесополосе возле поселка Пески Новопсковского района, правоохранители изъяли два автомата Калашникова и почти триста патронов к нему.
По данным правоохранителей, тайник устроил один из сепаратистов, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории.
Ранее сотрудники СБУ обнаружили другой тайник этого злоумышленника. Тогда было изъято реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.
В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия.
Также оперативники спецслужбы обнаружили вблизи Трехизбенки схрон с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, два выстрела к РПГ-7 и патроны. Рядом с местом тайника был обнаружен осколочно-фугасный танковый снаряд.
Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.
Cмотрите фотогалерею: На Луганщине обнаружен арсенал сепаратиста, взорвавшего мост
Ранее на Луганщине обнаружили схрон с противотанковыми минами. Он находился в лесу в окрестностях Северодонецк с 2014 года.
А в мае правоохранители провели обыск в доме действующего сепаратиста так называемой "ЛНР" и изъяли у него боеприпасы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet