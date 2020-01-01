На Луганщине обнаружен арсенал сепаратиста, взорвавшего мост

Это уже второй тайник участника "ЛНР", которого подозревают в причастности к подрыву моста в поселке Подгоровка.

В схроне было два автомата и патроны ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ обнаружили в Луганской области тайник сепаратиста с автоматами Калашникова и сотнями патронов. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

Так из схрона, заложенном в лесополосе возле поселка Пески Новопсковского района, правоохранители изъяли два автомата Калашникова и почти триста патронов к нему.

По данным правоохранителей, тайник устроил один из сепаратистов, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Ранее сотрудники СБУ обнаружили другой тайник этого злоумышленника. Тогда было изъято реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.

В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия.

Также оперативники спецслужбы обнаружили вблизи Трехизбенки схрон с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, два выстрела к РПГ-7 и патроны. Рядом с местом тайника был обнаружен осколочно-фугасный танковый снаряд.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

Ранее на Луганщине обнаружили схрон с противотанковыми минами. Он находился в лесу в окрестностях Северодонецк с 2014 года.

А в мае правоохранители провели обыск в доме действующего сепаратиста так называемой "ЛНР" и изъяли у него боеприпасы.

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