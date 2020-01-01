МОЗ: Внесение Харькова в "красную зону" карантина – техническая ошибка

Ранее опубликованная новая карта карантинных зон была ошибочной, заявили в Минздраве.

Внесение Харькова в “красную зону“ карантина и в целом новая карта карантинных зон, обнародованная 7 августа, стали результатом технической ошибки. Новая карта основывалась на неутвержденных данных. Об этом на вечернем брифинге в пятницу, 7 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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“Сегодня произошла техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на Центре общественного здоровья. Там была техническая ошибка одного из работников“, - отметил Степанов.

Он добавил, что в результате ошибки информация оказалась на ресурсах ЦОЗ, после чего была распространена в средствах массовой информации. Министр призвал использовать официальную информацию, которая публикуется на сайте Минздрава.

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Он также сообщил подлинные результаты заседания Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС касательно пересмотра карантинных зон. По словам Степанова, комиссия решила перевести Луцк из “красной“ зоны в соответствии с ситуацией с коронавируса в “оранжевую“, а Тернополь – в “желтую“. Это решение вступит в силу с 8 августа.

Напомним, ранее сегодня на ресурсе Центра общественного здоровья появилась новая карта карантинных зон, согласно которой Луцк и Тернополь покинули “красную зону“, а Харьков включили в нее. После этого городской голова Харькова Геннадий Кернес уже отреагировал на эту информацию, заявив, что по транспорту никаких ограничений все равно не будет вводиться.