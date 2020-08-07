В Беларуси задержали украинских журналистов

Двух украинских и одного российского журналиста телеканала Настоящее время задержали в Минске. Телефон собственного корреспондента телеканала в Беларуси заблокирован.

В гостинице Минска в пятницу, 7 августа, задержали штатных корреспондентов телеканала Настоящее время Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка, сообщает телеканал.

"Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк - гражданин России… Ирина Ромалийская – ведущая программы Вечер, главной информационной программы Настоящего времени. Иван Гребенюк - украинский журналист, работающий на Настоящее время в Праге. Юрий Баранюк - собственный корреспондент Настоящего времени в Санкт-Петербурге", - говорится в информации.

По данным телеканала, задержанных везут в Московское РУВД Минска.

"Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента Настоящего времени в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы", - говорится в сообщении.

Причина задержания пока неизвестна.

В Национальный союзе журналистов Украины (НСЖУ) заявили, что обеспокоены информацией о задержании коллег.

"Ирина Ромалийська и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала НВ. Выполнения профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - говорится в сообщении главы НСЖУ Сергея Томиленко в Facebook.

НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ.

"Ожидаем оперативную информацию о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу ограничивать", - отметил Томиленко.

Он также сообщил, что о задержании будут проинформированы международные партнеры, в частности Европейская федерация журналистов.

Как известно, в Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы. А досрочное голосование началось еще со вторника.

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