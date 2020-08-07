Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси задержали украинских журналистов

Комментариев: 1
Двух украинских и одного российского журналиста телеканала Настоящее время задержали в Минске. Телефон собственного корреспондента телеканала в Беларуси заблокирован.
В Беларуси задержали журналистов
В Беларуси задержали журналистов
currenttime.tv

В гостинице Минска в пятницу, 7 августа, задержали штатных корреспондентов телеканала Настоящее время Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка, сообщает телеканал.

"Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк - гражданин России… Ирина Ромалийская – ведущая программы Вечер, главной информационной программы Настоящего времени. Иван Гребенюк - украинский журналист, работающий на Настоящее время в Праге. Юрий Баранюк - собственный корреспондент Настоящего времени в Санкт-Петербурге", - говорится в информации.

По данным телеканала, задержанных везут в Московское РУВД Минска.

"Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента Настоящего времени в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы", - говорится в сообщении.

Причина задержания пока неизвестна.

В Национальный союзе журналистов Украины (НСЖУ) заявили, что обеспокоены информацией о задержании  коллег.

"Ирина Ромалийська и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала НВ. Выполнения профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - говорится в сообщении главы НСЖУ Сергея Томиленко в Facebook.

НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ.

"Ожидаем оперативную информацию о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу ограничивать", - отметил Томиленко.

Он также сообщил, что о задержании будут проинформированы международные партнеры, в частности Европейская федерация журналистов.

Как известно, в Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы. А досрочное голосование началось еще со вторника.

Ранее в Минске задержали диджеев за песню Цоя Перемен. Их обвинили в срыве семейного праздника "грязной политикой".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Беларусь, журналист, Журналисты, Минск, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    07.08.2020, 20:51
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
На самом деле, задержали ТРЕХ кремлевских журнашлюх.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь