На Донбассе остановили работу пункты пропуска - соцсети

Причиной прекращения работы контрольных пунктов въезда и выезда стал сбой в работе мобильного приложения Действуй дома.

На линии разграничения скопилось несколько сот человек, которые не могут попасть на подконтрольную территорию Украины

Пункты Новотроицкое и Станица Луганская прекратили пропуск граждан на подконтрольную официальным украинским властям территорию. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила организация Донбасс SOS.

По ее данным, причиной прекращения работы контрольных пунктов въезда и выезда стал сбой в работе мобильного приложения Действуй дома, которое обязаны установить на телефон все въезжающие для контроля режима двухнедельной самоизоляции.

В результате на линии разграничения скопилось несколько сот человек. При этом командование Операции объединенных сил не ограничивает пропуск через КПВВ.

Ранее министерство реинтеграции неподконтрольных территорий сообщило, что новые контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей планируется открыть в течение четырех месяцев.