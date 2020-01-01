На Донбассе остановили работу пункты пропуска - соцсети
Причиной прекращения работы контрольных пунктов въезда и выезда стал сбой в работе мобильного приложения Действуй дома.
Пункты Новотроицкое и Станица Луганская прекратили пропуск граждан на подконтрольную официальным украинским властям территорию. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила организация Донбасс SOS.
По ее данным, причиной прекращения работы контрольных пунктов въезда и выезда стал сбой в работе мобильного приложения Действуй дома, которое обязаны установить на телефон все въезжающие для контроля режима двухнедельной самоизоляции.
В результате на линии разграничения скопилось несколько сот человек. При этом командование Операции объединенных сил не ограничивает пропуск через КПВВ.
Ранее министерство реинтеграции неподконтрольных территорий сообщило, что новые контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей планируется открыть в течение четырех месяцев.
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