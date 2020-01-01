Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе остановили работу пункты пропуска - соцсети

Комментариев: 0
Причиной прекращения работы контрольных пунктов въезда и выезда стал сбой в работе мобильного приложения Действуй дома.
На линии разграничения скопилось несколько сот человек, которые не могут попасть на подконтрольную территорию Украины
На линии разграничения скопилось несколько сот человек, которые не могут попасть на подконтрольную территорию Украины
 
Пункты Новотроицкое и Станица Луганская прекратили пропуск граждан на подконтрольную официальным украинским властям территорию. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила организация Донбасс SOS.
 
По ее данным, причиной прекращения работы контрольных пунктов въезда и выезда стал сбой в работе мобильного приложения Действуй дома, которое обязаны установить на телефон все въезжающие для контроля режима двухнедельной самоизоляции.
 
В результате на линии разграничения скопилось несколько сот человек. При этом командование Операции объединенных сил не ограничивает пропуск через КПВВ.
 
Ранее министерство реинтеграции неподконтрольных территорий сообщило, что новые контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей планируется открыть в течение четырех месяцев. 
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, Перемирие на Донбассе, новости Донбасса, пункт пропуска, КПВВ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь