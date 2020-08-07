Зеленский: Украина выполняет условия по Донбассу

Президент сообщил, что далее ожидает продолжения переговоров в Берлине об условиях мирного урегулирования на Донбассе.

В ходе поездки президент лично общался с украинскими военными на передовой president.gov.ua

Официальный Киев выполняет ранее достигнутые договоренности о соблюдении режима полного прекращения огня на Донбассе. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей", - подчеркнул он.

По словам президента, при этом для восстановления мира на Донбассе необходимо, чтобы и другая сторона тщательно придерживалась режима прекращения огня.

Президент сообщил, что далее ожидает продолжения переговоров в Берлине об условиях мирного урегулирования на Донбассе, на которых будут зафиксированы промежуточные успехи перемирия.

"А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", - резюмировал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский за два дня проехал более 100 км линии разграничения на Донбассе, проверив соблюдение перемирия, вступившего в силу 27 июля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet