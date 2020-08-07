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Зеленский: Украина выполняет условия по Донбассу

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Президент сообщил, что далее ожидает продолжения переговоров в Берлине об условиях мирного урегулирования на Донбассе.
В ходе поездки президент лично общался с украинскими военными на передовой
В ходе поездки президент лично общался с украинскими военными на передовой
president.gov.ua
 
Официальный Киев выполняет ранее достигнутые договоренности о соблюдении режима полного прекращения огня на Донбассе. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
 
 
"Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей", - подчеркнул он.
 
По словам президента, при этом для восстановления мира на Донбассе необходимо, чтобы и другая сторона тщательно придерживалась режима прекращения огня.
 
Президент сообщил, что далее ожидает продолжения переговоров в Берлине об условиях мирного урегулирования на Донбассе, на которых будут зафиксированы промежуточные успехи перемирия.
 
"А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", - резюмировал Зеленский.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский за два дня проехал более 100 км линии разграничения на Донбассе, проверив соблюдение перемирия, вступившего в силу 27 июля. 

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Теги: донбасс, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе, новости Донбасса, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    07.08.2020, 21:10
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Говнокомандующий, тебе не снится украинский воин-Герой Журавель, который умер по твоей вине?
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