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Кабмин рассмотрит ухудшение ситуации с COVID-19

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Стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти, заявил премьер Денис Шмыгаль.
С 8 августа правительство переходит на чрезвычайный режим работы
С 8 августа правительство переходит на чрезвычайный режим работы
kmu.gov.ua
 
Кабинет министров в субботу, 8 августа, рассмотрит вопрос ухудшения эпидемситуации с коронавирусом в различных регионах на своем внеочередном заседании. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил секретариат Кабмина.
 
 
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.
 
"Сегодня в Украине установлено очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 - 1453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях", - отметил он. 
 
Поэтому с 8 августа правительство переходит на чрезвычайный режим работы, сообщил Шмыгаль. При этом несколько раз в неделю будут проводиться заседания Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
 
Как сообщалось, в Украине обновили перечни "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" карантинных зон. В "красную" зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

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Теги: Кабмин Украины, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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