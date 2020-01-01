Пингвины, Бейрут, унитаз и террорист: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 3-7 августа 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 3-7 августа.
Пограничники спасли почти 800 каменных крабов, а в Антарктиду в разгар зимы вернулись пингвины.
В районе порта Бейрута образовался кратер диаметром около 200 метров и опубликовано фото места, где начался взрыв в Бейруте во время сварочных работ.
На велогонке Тур Польши пострадал победитель, а у китаянки из-за неизвестной болезни вырос живот аномальных размеров.
В Мадриде площадь назвали в честь Леси Украинки, а реки Закарпатья попали в "мусорный апокалипсис".
Опубликованы лучшие фото первой миссии SpaceX, а Джиджи Хадид позировала на унитазе.
В Израиле продолжаются массовые протесты, а отделение банка в Киеве захватил иностранец с диагнозом олигофрения.
В Британии на пляже обнаружили останки неизвестного существа с ластами и мехом, а житель Нидерландов Эдсон Брандао в свои 53 года выглядит вдвое моложе.
В Украине презентовали новую националистическую организацию Centuria, а в Берлине дикий кабан украл у нудиста вещи и "заставил" погоняться за собой.
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