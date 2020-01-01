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Пингвины, Бейрут, унитаз и террорист: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 3-7 августа 2020 года.
Джиджи Хадид позировала на унитазе
Джиджи Хадид позировала на унитазе
Iinstagram.com/gigihadid
Cмотрите фотогалерею Пингвины, Бейрут, унитаз и террорист: фото недели
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 3-7 августа.
 
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На велогонке Тур Польши пострадал победитель, а у китаянки из-за неизвестной болезни вырос живот аномальных размеров.
 
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В Британии на пляже обнаружили останки неизвестного существа с ластами и мехом, а житель Нидерландов Эдсон Брандао в свои 53 года выглядит вдвое моложе.
 
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Теги: Терроризм, пингвин, мусор, нудизм, фото недели, велогонка, Бейрут
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Источник: Корреспондент.net

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