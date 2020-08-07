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Во Львове вспышка COVID-19 в сервисном центре МВД

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Сервисный центр, у работников которого подтвердилась коронавирусная инфекция, закрыли на неопределенный срок.
Во Львове закрыли сервисный центр МВД из-за коронавируса
Во Львове закрыли сервисный центр МВД из-за коронавируса
facebook.com/hsc.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа зафиксирована во Львове, в региональном сервисном центре Министерства внутренний дел. Об этом, в пятницу, 7 августа, говорится в сообщении пресс-службы сервисного центра.

Гражданам, которые уже зарегистрировались в онлайн-очередь на прием в закрытый сервисный центр, предложили получить услуги в любом другом центре МВД на территории Львовской области при наличии талона и предварительной записи по телефону.

"О возобновлении работы сервисного центра МВД будет сообщено на нашем сайте", - добавили в пресс-службе.

Число инфицированных в сервисном центре МВД - не уточнили. 

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 августа, Кабмин проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос ухудшения эпидемситуации с коронавирусом в различных регионах страны. 

Как сообщалось, в Украине обновили перечни "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" карантинных зон. В "красную" зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

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Теги: Львов, МВД, сервис, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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