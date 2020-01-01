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Задержанные в Беларуси журналисты вернулись в Украину

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Троих журналистов телеканала "Настоящее время" задержали накануне в гостинице, но вскоре их депортировали.
Гребенюк, Ромалийская и Баранюк
Гребенюк, Ромалийская и Баранюк
facebook.com/ivangrebenyuk

Задержанные накануне в Минске украинские журналисты прибыли в Одессу. Об этом в Facebook сообщил один из них, журналист издания Настоящее время Иван Гребенюк.

"Это лучший рассвет и лучшие ощущения в жизни. Ты дома и в безопасности", – подписал он фото на побережье Одессы.

Гребнюк также описал пережитое им и его коллегой Ириной Ромалийской.

"Каких-то 5 часов назад ты был в гостинице Минск, потом был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил распахнулась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями ОМОН. Дальше обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания – "нет, мы вас не будем пытать". Через несколько часов самолет, Одесса, море", – пишет украинец.

При этом на опубликованном фото также присутствует третий журналист "Настоящего времени" россияни Юрий Баранюк.

Напомним, перед задержанием журналистов телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране. 

 

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Теги: Украина, Беларусь, Журналисты, депортация
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Источник: korrespondent.net

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