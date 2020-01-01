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Тишина на Донбассе: три нарушения, ВСУ не отвечали

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Военные зафиксировали за сутки три неприцельных провокационных обстрела, а также инжинерные работы сепаратистов.
Военные не несут потерь уже 12 дней
Военные не несут потерь уже 12 дней
Минобороны Украины в Flickr
За минувшие сутки сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военные ответный огонь не открывали, сообщается в утренней сводке ООС в субботу, 8 августа.
 

В частности, неприцельные выстрелы противника из стрелкового оружия зафиксированы возле Новолуганского. Неподалеку Шумов сьтреляли из подствольного гранатомета, а вблизи Травневого из автоматического станкового гранатомета.

Также сообщается о двух нарушениях сепаратистов вблизи населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. Там вопреки договоренностям проводились инженерные работы.

С начала текущих суток нарушений перемирия не зафиксировано.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс заявил, что вступившее в силу 27 июля перемирие продержалось уже дольше, чем все предыдущие.

Так, в один из дней, наблюдатели ОБСЕ впервые с 2015 года не зафиксировали ни одного обстрела.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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