Тишина на Донбассе: три нарушения, ВСУ не отвечали

За минувшие сутки сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военные ответный огонь не открывали, сообщается в утренней сводке ООС в субботу, 8 августа.

В частности, неприцельные выстрелы противника из стрелкового оружия зафиксированы возле Новолуганского. Неподалеку Шумов сьтреляли из подствольного гранатомета, а вблизи Травневого из автоматического станкового гранатомета.

Также сообщается о двух нарушениях сепаратистов вблизи населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. Там вопреки договоренностям проводились инженерные работы.

С начала текущих суток нарушений перемирия не зафиксировано.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс заявил, что вступившее в силу 27 июля перемирие продержалось уже дольше, чем все предыдущие.

Так, в один из дней, наблюдатели ОБСЕ впервые с 2015 года не зафиксировали ни одного обстрела.