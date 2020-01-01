Тишина на Донбассе: три нарушения, ВСУ не отвечали
В частности, неприцельные выстрелы противника из стрелкового оружия зафиксированы возле Новолуганского. Неподалеку Шумов сьтреляли из подствольного гранатомета, а вблизи Травневого из автоматического станкового гранатомета.
Также сообщается о двух нарушениях сепаратистов вблизи населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. Там вопреки договоренностям проводились инженерные работы.
С начала текущих суток нарушений перемирия не зафиксировано.
Ранее президент Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс заявил, что вступившее в силу 27 июля перемирие продержалось уже дольше, чем все предыдущие.
Так, в один из дней, наблюдатели ОБСЕ впервые с 2015 года не зафиксировали ни одного обстрела.
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