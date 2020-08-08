В Украине четыре дня подряд антирекорд COVID-19

Заболеваемость коронавирусом растет в Украине рекордными темпами. Уже почти 80 тысяч случаев.

В Украине четвертый день подряд выявлено рекордное количество случаев коронавируса. Согласно данным Минздрава на субботу, 8 августа. за минувшие сутки обнаружено 1489 инфицированных.

Лнем ранее было виявлено 1453 случая COVID-19.

Всего в Украине уже 79 750 случаев заболевания, из них 43 655 (+600) выздоровели, 1879 (+27) - умерли.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область - 2955 (+23)

Волынская область - 4226 (+64)

Днепропетровская область - 1525 (+17)

Донецкая область - 965 (+20)

Житомирская область - 2101 (+37)

Закарпатская область - 5697 (+82)

Запорожская область - 919 (+24)

Ивано-Франковская область - 5552 (+126)

Кировоградская область - 718 (+4)

Киев - 9378 (+200)

Киевская область - 4128 (+70)

Львовская область - 10726 (+154)

Луганская область - 152 (+6)

Николаевская область - 696 (+14)

Одесская область - 4069 (+165)

Полтавская область - 491 (+2)

Ровенская область - 6747 (+109)

Сумская область - 653 (+17)

Тернопольская область - 3257 (+45)

Харьковская область - 4661 (+134)

Херсонская область - 259 (+2)

Хмельницкая область - 1323 (+37)

Черновицкая область - 6565 (+88)

Черкасская область - 996 (+21)

Черниговская область - 991 (+26)

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