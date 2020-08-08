В Украине четыре дня подряд антирекорд COVID-19
Заболеваемость коронавирусом растет в Украине рекордными темпами. Уже почти 80 тысяч случаев.
В Украине четвертый день подряд выявлено рекордное количество случаев коронавируса. Согласно данным Минздрава на субботу, 8 августа. за минувшие сутки обнаружено 1489 инфицированных.
Лнем ранее было виявлено 1453 случая COVID-19.
Всего в Украине уже 79 750 случаев заболевания, из них 43 655 (+600) выздоровели, 1879 (+27) - умерли.
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая область - 2955 (+23)
- Волынская область - 4226 (+64)
- Днепропетровская область - 1525 (+17)
- Донецкая область - 965 (+20)
- Житомирская область - 2101 (+37)
- Закарпатская область - 5697 (+82)
- Запорожская область - 919 (+24)
- Ивано-Франковская область - 5552 (+126)
- Кировоградская область - 718 (+4)
- Киев - 9378 (+200)
- Киевская область - 4128 (+70)
- Львовская область - 10726 (+154)
- Луганская область - 152 (+6)
- Николаевская область - 696 (+14)
- Одесская область - 4069 (+165)
- Полтавская область - 491 (+2)
- Ровенская область - 6747 (+109)
- Сумская область - 653 (+17)
- Тернопольская область - 3257 (+45)
- Харьковская область - 4661 (+134)
- Херсонская область - 259 (+2)
- Хмельницкая область - 1323 (+37)
- Черновицкая область - 6565 (+88)
- Черкасская область - 996 (+21)
- Черниговская область - 991 (+26)
Ранее в Минздраве заявили, что в Украине участились сложные случаи заболевания коронавирусом.
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