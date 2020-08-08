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В Украине четыре дня подряд антирекорд COVID-19

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Заболеваемость коронавирусом растет в Украине рекордными темпами. Уже почти 80 тысяч случаев.
В Украине четыре дня подряд антирекорд COVID-19

В Украине четвертый день подряд выявлено рекордное количество случаев коронавируса. Согласно данным Минздрава на субботу, 8 августа. за минувшие сутки обнаружено 1489 инфицированных.

Лнем ранее было виявлено 1453 случая COVID-19.

Всего в Украине уже 79 750 случаев заболевания, из них 43 655 (+600) выздоровели, 1879 (+27) - умерли.
 
Статистика коронавируса по регионам:
  • Винницкая область - 2955 (+23)
  • Волынская область - 4226 (+64)
  • Днепропетровская область - 1525 (+17)
  • Донецкая область - 965 (+20)
  • Житомирская область - 2101 (+37)
  • Закарпатская область - 5697 (+82)
  • Запорожская область - 919 (+24)
  • Ивано-Франковская область - 5552 (+126)
  • Кировоградская область - 718 (+4)
  • Киев - 9378 (+200)
  • Киевская область - 4128 (+70)
  • Львовская область - 10726 (+154)
  • Луганская область - 152 (+6)
  • Николаевская область - 696 (+14)
  • Одесская область - 4069 (+165)
  • Полтавская область - 491 (+2)
  • Ровенская область - 6747 (+109)
  • Сумская область - 653 (+17)
  • Тернопольская область - 3257 (+45)
  • Харьковская область - 4661 (+134)
  • Херсонская область - 259 (+2)
  • Хмельницкая область - 1323 (+37)
  • Черновицкая область - 6565 (+88)
  • Черкасская область - 996 (+21)
  • Черниговская область - 991 (+26)
Ранее в Минздраве заявили, что в Украине участились сложные случаи заболевания коронавирусом.
 
 

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Теги: Минздрав, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ndelliopoo    08.08.2020, 10:01
Оценка:  -21
ndelliopoo
А разве кто-нибудь думал что будет иначе?Будет ещё хуже.За игнорирование карантина и несоблюдение масочного режима придётся заплатить.Ждём сотни умерших ежедневно от коронавируса.
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