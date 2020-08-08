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Донбасс сегодня: боевики три раза нарушили перемирие

Комментариев: 1
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
ВСУ не поддались на провокации
ВСУ не поддались на провокации
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В пятницу, 8 августа 2020 года, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты три раза нарушали режим тишины. Стрельбу они вели из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе Новолуганского раздавались выстрелы из стрелкового оружия. Возле Шумив стреляли из подствольного гранатомета, а рядом с Травневым – из автоматического станкового гранатомета.

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Украинские военнослужащие на провокации на поддались. Ответный огонь они не открывали. Потерь в подразделениях ВСУ нет.

В районе Уживки и Золотое-5 враг проводил инженерные работы, хотя это противоречит соглашениям, которые подписаны в Минске.

Напомним, что на этой неделе в зоне проведения Операции объединенных сил побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он наградил военнослужащих, отличившихся в боях с врагом. Несколько бойцов получили орден “За мужество“ и медаль “За военную службу Украине“.

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Теги: ООС, Донбасс, оккупанты
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Комментариев (1)
blya-tolyan    08.08.2020, 10:28
Оценка:  +1
blya-tolyan
я бы преЗЕрватива там оставил. Пока Клоун скачет там по ямкам, никто из сепаров не стреляет., как будто приказ получили.
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