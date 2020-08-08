Донбасс сегодня: боевики три раза нарушили перемирие

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В пятницу, 8 августа 2020 года, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты три раза нарушали режим тишины. Стрельбу они вели из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе Новолуганского раздавались выстрелы из стрелкового оружия. Возле Шумив стреляли из подствольного гранатомета, а рядом с Травневым – из автоматического станкового гранатомета.

Читай также: Сутки перемирия в ООС: Минимум обстрелов, без потерьt

Украинские военнослужащие на провокации на поддались. Ответный огонь они не открывали. Потерь в подразделениях ВСУ нет.

В районе Уживки и Золотое-5 враг проводил инженерные работы, хотя это противоречит соглашениям, которые подписаны в Минске.

Напомним, что на этой неделе в зоне проведения Операции объединенных сил побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он наградил военнослужащих, отличившихся в боях с врагом. Несколько бойцов получили орден “За мужество“ и медаль “За военную службу Украине“.