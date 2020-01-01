В Украине четвертый день подряд антирекорд по COVID-19

За сутки 1 489 украинцев заразились коронавирусом.

За минувшие сутки в Украине медики обнаружили 1 489 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Киеве, Одесской и Львовской областях. Об этом информирует СНБО.

Всего с момента начала пандемии 79 750 украинцев заразились коронавирусом. 43 055 человек выздоровели, а 1 827 человек – умерли. За минувшие сутки 600 человек выздоровели, а 27 – умерли.

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На этой неделе в Украине почти каждый день устанавливается антирекорд по количество людей, заболевших коронавирусом. Так, например, сегодня на 36 заболевших людей больше, чем за предыдущие сутки.

Рост количества новых случаев COVID-19 происходит на фоне введения с 1 августа обновленных правил карантина. Теперь украинские города и регионы каждую пятницу делят на карантинные зоны, в зависимости от уровня распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что Харьков, попавший в “красную“ карантинную зону, отказался останавливать метро и другой общественный транспорт. После этого министр здравоохранения Максим Степанов назвал включение Харькова в “красную“ зону “технической ошибкой“.