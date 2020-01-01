Главное 8 августа: обновленный список карантинных зон и Зеленский на Донбассе

Важные новости за минувшие сутки.

В Украине обновили карантинные зоны, Зеленский побывал в зоне проведения ООС, Шмыгаль назвал условия поставки воды в Крым, умер сын Виктора Павлика, а певицу Глюкозу не пустили в Украину и запретили въезд на три года. Мы собрали главные события вчерашнего дня.

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Обновление карантинных зон

7 августа в Украине обновили карантинные зоны. Из "красной" зоны исключили Тернополь и Луцк. Вначале сообщалось, что в эту зону попал и Харьков. Однако, потом министр здравоохранения Максим Степанов назвал включение Харькова в "красную" зону "технической ошибкой".

Зеленский в зоне ООС

Вчера в зоне проведения Операции объединенных сил побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он наградил военнослужащих, отличившихся в боях с врагом. Несколько бойцов получили орден “За мужество“ и медаль “За военную службу Украине“.

Шмыгаль назвал условия поставки воды в Крым

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа. Но и в этом случае поставлять воду оккупационным властям и военным базам не будут.

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Умер сын Виктора Павлика

7 августа в 21-летнем возрасте умер сын известного украинского артиста Виктора Павлика. Последние два года он боролся с саркомой позвоночника. Ему провели операцию за границей, но она не принесла ожидаемого результата.

Певицу Глюкозу не пустили в Украину и запретили въезд на три года

Российской певице Наталье Ионовой, известной как “Глюкоза“, на 3 года запретили въезд на территорию Украины. Причина – она посещала оккупированный Крым без разрешения украинской власти.