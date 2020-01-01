Зеленский дал срочное поручение из-за роста COVID

Президент поручил безотлагательно проверить готовность больниц ко второй волне коронавируса и обеспечить их всем необходимым.

В Украине четыре дня рекордные показатели по коронавирусу

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверку больниц и обеспечить медиков всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Такое сообщение появилось на сайте ОП в субботу, 8 августа, после публикации статистики о рекордных показателях коронавируса четвертый день подряд.

"Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

Также президент поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Кроме того, Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительство мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - сказал Зеленский.

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