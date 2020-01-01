Минздрав инициирует усиление контроля ограничений
Министерство здравоохранения будет инициировать усиление контроля за соблюдением карантинных ограничений, заявил в субботу, 8 августа, глава ведомства Максим Степанов.
По его словам, минувшие сутки стали рекордными не только по количеству новых случаев (1489), но и по количеству госпитализированных - 294.
"Я буду обращаться к коллегам, которые контролируют все наши мероприятия. Я буду обращаться, как министр по усилению контроля за усилением контроля по всем правилам, которые установлены в нашей стране, по всем ограничительным мерам", - сказал Степанов.
Отметим, из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Зеленский поручил Кабмину мобилизироваться для предотвращения второй волны COVID-19.
Ранее в Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса ожидается с октября по апрель.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet