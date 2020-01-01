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Минздрав инициирует усиление контроля ограничений

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В Минздраве констатируют ухудшение ситуации с коронавирусом - рекордно растет число заболевших и госпитализированных.
Минздрав инициирует усиление контроля ограничений

Министерство здравоохранения будет инициировать усиление контроля за соблюдением карантинных ограничений, заявил в субботу, 8 августа, глава ведомства Максим Степанов.

По его словам, минувшие сутки стали рекордными не только по количеству новых случаев (1489), но и по количеству госпитализированных - 294.

"Я буду обращаться к коллегам, которые контролируют все наши мероприятия. Я буду обращаться, как министр по усилению контроля за усилением контроля по всем правилам, которые установлены в нашей стране, по всем ограничительным мерам", - сказал Степанов.

Отметим, из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Зеленский поручил Кабмину мобилизироваться для предотвращения второй волны COVID-19.

Ранее в Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса ожидается с октября по апрель. 

 

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Теги: Минздрав, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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