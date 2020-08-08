Известный журналист заявил о "прослушке" у себя дома

Журналист-расследователь Михаил Ткач заявил, что получал предупреждения и обнаружил признаки "прослушки".

Журналист программы Схемы Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

"Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", - написал он в Facebook в субботу, 8 августа, и выложил фото.

Ткач вызвал полицию и ожидает следственно-оперативную группу.

Позже коллега Ткача журналист "Схем" Наталья Седлецкая сообщила в Facebook, что полиция не взяла под охрану чердак дома, поэтому на месте дежурят журналисты.

""Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – общий чердак, к которому есть доступ с разных подъездов. На вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа из Шевченковского райотдела Нацполиции. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление. И уехали. То есть "глубже" не искали. Более того, мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердака), в которое можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства. Это бы помогло нам сохранить их, пока полиция снова не вернется. Но нам сказали дальше обращаться уже в райотдел и там спрашивать, начали ли по нашему заявлению уголовное производство, назначили ли следователя по делу и тому подобное. Сейчас команда нашей программы остается здесь, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств", - написала она.

Журналисты ожидают, что полиция откроет дело по статьям препятствования профессиональной журналистской деятельности, незаконный сбор информации, вмешательство в частную жизнь.

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