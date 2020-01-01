На Донбассе таксист в багажнике привез на мойку бомжа

Бездомный, как оказалось, сам попросил помыть его на автомойке и претензий к таксисту не имеет.

В Волновахе в Донецкой области таксист снял на видео, как привез на автомойку бомжа в багажнике и помыл его средствами для мытья машин. Видео он выложил в соцсетях, пишет ТСН.

Журналисты нашли на вокзале пострадавшего 38-летнего бездомного по имени Геннадий. Он рассказал, что сам попросил водителя помыть его, так как не имеет родных и дома. При помощи полиции удалось найти и самого таксиста. Он утверждает, что злого умысла в содеянном не имел - просто решил помочь человеку, а о видео жалеет.

"Воняет, Его из магазинов постоянно выпроваживают. Говорит: "Отвезите меня помыть". Ну куда я его посажу в машину? Я ему говорю "Хочешь в багажник?" Он говорит: "Я поеду, пожалуйста, отвези", - рассказал водитель Николай Мугла.

Однако в ходе расследования оказалось, что в соцсети есть отдельная страница с видео издевательств над бомжом Геннадием, сейчас правоохранители закрыли дело из-за обращения безомного.

Отметим, власти Львова в прошлом году поручили организовать еженедельные купания бездомных в бане.

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