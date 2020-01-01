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Названы регионы-лидеры по нарушению карантина

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За время пандемии полиция составила почти 22 тысячи протоколов за нарушение карантина.
Контроль за соблюденим карантина планируют усилить
Контроль за соблюденим карантина планируют усилить
Нацполиция

Больше всего нарушений карантина выявлено в Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областях, а также в Киеве, свидетельствуют данные полиции.

Отмечается, что с начала пандемии коронавируса составлено 21 628 протоколов за нарушение карантина.

В полиции отмечают, что при проведении эпидемиологических мероприятий и обеспечении правопорядка правоохранители нацелены на профилактическую работу.

Как сообщалось, из-за рекордного роста заболеваемости коронавирусом в последние дни Минздрав намерен инициировать усиление контроля за соблюдением ограничительных мер.

 

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Теги: полиция, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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