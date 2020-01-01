Украина временно закроет КПВВ на админгранице с Крымом

Решение о закрытии админграницы принято, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Завтра, 9 августа 2020 года, Украина временно, до 30 августа, закроет контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом. Соответствующее решение сегодня принял Кабмин, сообщает Олег Немчинов.

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Правительство приняло решение временно закрыть КПВВ на админгранице с Крымом из-за участившихся случаев заражения коронавирусом на полуострове.

Пересечь административную границу смогут только украинцы и члены их семей, если у них есть жилье в Крыму, а также если место жительства зарегистрировано за пределами Крыма, но они дали согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома".

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Напомним, что вчера, 7 августа, в зоне ООС на КПВВ “Станица Луганская“ и “Новотроицкое“ образовались большие очереди. Оказалось, что произошел сбой в работе приложения “Дій вдома“.

Украинские пограничники приняли меры, чтобы граждане могли как можно быстрей пересечь линию разграничения.