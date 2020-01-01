Педагогов будут тестировать только в случае появления симптомов или, если учитель является контактным лицом.

Перед началом учебного года учителей не будут проверять на коронавирус, сообщил в субботу, 8 августа, глава Минздрава Максим Степанов.

"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом", - сообщил Степанов.

Также он рассказал, как в школах должны утилизировать использованные защитные маски и перчатки.

"Руководство школы должно собрать все использованные средства индивидуальной защиты в отдельную емкость, а потом уже во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией", - сообщил министр.

Как говорят в Минобразования, обеспечить школы масками и антисептиками должны органы местного самоуправления.

Ранее также появились рекомендации работы учебных заведений в карантин. Преподавателей будут допускать к работе только в маске или респираторе, а также им будут мерить температуру перед рабочим днем.

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