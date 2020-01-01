На Одесчине пьяный водитель покусал полицейских
В Одесской области водитель Fiat, пытаясь уйти от наказания за нарушение ПДД, набросился на полицейских, покусал и избил их. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.
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По предварительной информации, в селе Таирово полицейские заметили, что автомобиль Fiat проехал на красный сигнал светофора. На требование остановиться водитель не отреагировал. Он, наоборот, увеличил скорость. Через несколько сотен метров въехал в преграду.
Автомобилист попытался убежать, но полицейские его догнали. Тогда мужчина начал их бить и кусать. Правонарушителя доставили в Овидиопольский отдел полиции.
Оказалось, что у водителя уровень алкоголя в крови в несколько раз превышал разрешенную норму.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы.
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