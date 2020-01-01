На границе с Беларусью изъяли крупную партию контрабандных сигарет

Фура с прицепом из Беларуси под видом минеральных удобрений везла в Украину 530 тысяч пачек сигарет.

В Черниговской области пограничники изъяли крупную партию сигарет, которую незаконно пытались ввезти в Украину, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 8 августа.

Контрабанду пытались завезти в Украину через пункт пропуска Новые-Ярыловичи под видом минеральных удобрений.

"По результатам общего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн гривен", - сообщили пограничники.

Отметим, в прошлом месяце на границе с Беларусью изъяли более 130 тысяч пачек сигарет.

Ранее правоохранители пресекли попытку нелегальной переправки из-за границы в Одессу более 700 тысяч пачек сигарет на 15 млн гривен. Контейнер с партией контрабанды прибыл в местный порт из Китая.

А в Днепропетровской области СБУ изъяла контрафактных сигарет почти на 100 млн гривен. Злоумышленники организовали их незаконное изготовление с целью сбыта в Украине и ЕС.

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