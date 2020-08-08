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Кравчук назвал четыре пути "тишины" на Донбассе

Комментариев: 9
Достичь полного прекращения огня помогут переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки, считает Кравчук.
Кравчук уже выдвинул несколько инициатив после назначения переговорщиком
Кравчук уже выдвинул несколько инициатив после назначения переговорщиком

Достичь полного прекращения огня на Донбассе можно с помощью четырех путей, считает глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук. Как именно добиться полной "тишины" он рассказал в эфире ObozTV

"Мы видим, что это надо делать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок", - сказал он.

Кравчук подчеркнул, что на уступки Украина пойдет, если соответствующие шаги будут и от "той стороны".

При этом он выступил против любых ультиматумов.

"Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались и нами, и людьми, подчиненными в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго", - отметил он.

Ранее Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства.

Также он предложил созданть на Донбассе свободную экономическую зону

 

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Теги: Кравчук, Леонид Кравчук, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ВосставшийИзБана    08.08.2020, 15:18
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"он выступил против любых ультиматумов"

Ультиматум - (ultimatum — доведённое до конца) — требование, связанное с ограничением времени, данного на его исполнение, а также с угрозой серьёзных последствий в случае его неисполнения. Ультиматум является демонстрацией нежелания какого-либо рода
ВосставшийИзБана    08.08.2020, 15:19
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
переговоров.

Ну 6 лет уже переговариваемся. Прекратить это можно только в ультимативной форма. Значит Кравчук за замораживание конфликта и за бесконечные переговоры. Оно нам надо?
ПродувКротов    08.08.2020, 15:11
Оценка:  +1
ПродувКротов
Только мертвый ихтамнет соблюдает миснкие соглашения. Другого пути к миру к огромному сожалению нет. Об этом очень ярко говорит опыт Грузии, Чечни, Молдовы, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана и тд.
ВосставшийИзБана    08.08.2020, 15:04
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну да. Компромиссы и уступки. Может сразу капитуляция?
ПродувКротов    08.08.2020, 15:12
Оценка:  +2
ПродувКротов
Хрен этом альцгеймеру а не капитуляция. Нашли кого послать- 86 летнего нафталинового коммуноида.
ВосставшийИзБана    08.08.2020, 15:15
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Человек, протолкнувший однажды сдачу интересов Украины, сдаст Украину снова. Поэтому его и "нашли".
ПродувКротов    08.08.2020, 15:17
Оценка:  0
ПродувКротов
Надеюсь ему помешает старческий маразм.
ВосставшийИзБана    08.08.2020, 15:20
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Помешать ему может инсульт, инфаркт или ковид.
ПродувКротов    08.08.2020, 15:25
Оценка:  0
ПродувКротов
Какой богатый выбор.
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