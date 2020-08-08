Кравчук назвал четыре пути "тишины" на Донбассе

Достичь полного прекращения огня помогут переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки, считает Кравчук.

Кравчук уже выдвинул несколько инициатив после назначения переговорщиком

Достичь полного прекращения огня на Донбассе можно с помощью четырех путей, считает глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук. Как именно добиться полной "тишины" он рассказал в эфире ObozTV.

"Мы видим, что это надо делать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок", - сказал он.

Кравчук подчеркнул, что на уступки Украина пойдет, если соответствующие шаги будут и от "той стороны".

При этом он выступил против любых ультиматумов.

"Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались и нами, и людьми, подчиненными в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго", - отметил он.

Ранее Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства.

Также он предложил созданть на Донбассе свободную экономическую зону.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet