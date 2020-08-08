Кравчук назвал четыре пути "тишины" на Донбассе
Достичь полного прекращения огня на Донбассе можно с помощью четырех путей, считает глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук. Как именно добиться полной "тишины" он рассказал в эфире ObozTV.
"Мы видим, что это надо делать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок", - сказал он.
Кравчук подчеркнул, что на уступки Украина пойдет, если соответствующие шаги будут и от "той стороны".
При этом он выступил против любых ультиматумов.
"Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались и нами, и людьми, подчиненными в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго", - отметил он.
Ранее Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства.
Также он предложил созданть на Донбассе свободную экономическую зону.
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Ультиматум - (ultimatum — доведённое до конца) — требование, связанное с ограничением времени, данного на его исполнение, а также с угрозой серьёзных последствий в случае его неисполнения. Ультиматум является демонстрацией нежелания какого-либо рода
Ну 6 лет уже переговариваемся. Прекратить это можно только в ультимативной форма. Значит Кравчук за замораживание конфликта и за бесконечные переговоры. Оно нам надо?