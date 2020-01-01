В Украине будут следить за людьми с COVID-19

Система поможет оперативно "разрывать цепи заболеваний".

В Украине планируют разработать специальную систему, которая будет отслеживать контакты людей, зараженных COVID-19. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, если отслеживать контакты людей с коронавирусом, то можно эффективно противостоять распространению этого опасного заболевания. Система поможет "разрывать цепи заболеваний".

В создании этой системы будут принимать участие специалисты сразу трех ведомств. В частности, привлекут Министерство здравоохранения, МВД и Министерство цифровой трансформации.

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Когда конкретно появится система для слежки за контактами людей с COVID-19 – пока не известно.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова ко второй волне коронавируса, если она наступит. Он поручил соответствующим органам усилить контроль за соблюдением карантина. Кроме того, с 9 августа в целях борьбы с пандемией коронавируса временно закроют КППВ на административной границе с Крымом.