В Украине будут следить за больными COVID

В Украине создадут эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших коронавирусом.

В Украине появится система отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом, что позволит более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. Об этом в Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - написал Немчинов.

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