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В Украине будут следить за больными COVID

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В Украине создадут эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших коронавирусом.
О система рассказал министр Кабмина
О система рассказал министр Кабмина
пресс-служба Слуги народа
 
В Украине появится система отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом, что позволит более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. Об этом в Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
 
"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - написал Немчинов.
 
Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации сообщило о запуске мобильного приложения Дій Вдома для мониторинга режима обязательной самоизоляции.
 
Как известно, за минувшие сутки в Украине обнаружено 1489 инфицированных коронавирусом.

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Теги: пандемия, карантин, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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