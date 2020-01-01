В Луцке и Тернополе вновь начали останавливаться поезда

В Луцке и Тернополе карантин стал менее строгим.

"Укрзализныця" сегодня, 8 августа, возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, так как в них ослабили карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба государственного ж/д перевозчика.

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Кроме того, с сегодняшнего дня в вышеуказанных городах начали останавливаться и некоторые пригородные электрички. С 10 августа там будут останавливаться все пригородные электрички.

Поезда дальнего следования и пригородные электрички регулярно дезинфицируют. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты. Пассажиры поездов и электричек обязаны соблюдать карантин. В частности, на них должны быть надеты защитные маски.

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"Укрзализныця" перестала продавать билеты на поезда в Луцк и Тернополь 3 августа, так как они попали в "красную" зону карантина. Однако, уже 7 августа в этих городах разрешили ослабить карантин.

Ранее власти Тернополя отказались соблюдать карантинные меры "красной" зоны. Соответствующее решение приняли на сессии горсовета.