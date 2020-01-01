В Киеве и восьми областях запретили смягчать карантин

По-прежнему высокое число больных остается на Буковине и Прикарпатье, где запретили смягчать меры.

В Украине по состоянию на 8 августа восемь областей и Киев не готовы к ослаблению карантина согласно критериям Кабинета министров. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные на сайте ведомства.

Так, не готовы к смягчению карантина город Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

Данные по Крыме и Севастополе отсутствуют.

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