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В Киеве и восьми областях запретили смягчать карантин

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По-прежнему высокое число больных остается на Буковине и Прикарпатье, где запретили смягчать меры.
В Киеве также запретили смягчать меры
В Киеве также запретили смягчать меры
consumer.gov.ua
 
В Украине по состоянию на 8 августа восемь областей и Киев не готовы к ослаблению карантина согласно критериям Кабинета министров. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные на сайте ведомства.
 
Так, не готовы к смягчению карантина город Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.
 
Данные по Крыме и Севастополе отсутствуют.
 
Как писал Корреспондент, за минувшие сутки в Украине обнаружено 1489 инфицированных коронавирусом.
 
Напомним, что недавно Украину поделили на зоны в соответствии с эпидемической ситуацией в регионах.

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Теги: Минздрав, карантин, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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