В Мукачево потерялся 2-летний мальчик

Полиция и нацгвардейцы искали ребенка всю ночь. Нашли утром живым и невредимым.

В Мукачево всю ночь искали 2-летнего мальчика, который неожиданно исчез из своего дома. Об этом сообщает Нацполиция Закарпатской области. Мальчика живым и невредимым нашли утром в заброшенном доме.

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29-летняя женщина сообщила в полицию об исчезновении 2-летнего сына вчера, примерно в 23:00. На поиски сразу отправили 35 полицейских, 15 нацгвардейцев, инспекторов ювенальной службы, оперативно-розыскную группу и кинологов.

Правоохранители всю ночь искали ребенка, опрашивали соседей, родственников и возможных свидетелей. Только под утро ребенка нашли в заброшенном доме, где он мирно спал. Это был дом в частном секторе. Он располагается примерно в одном километре от дома, в котором живет малыш.

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В отношении матери составлен административный протокол. Ей придется уплатить штраф за ненадлежащий присмотр за ребенком.

Напомним, что в прошлом месяце в Крыму пропал трехлетний сын местного активиста. Ребенка нашли мертвым недалеко от дома без следов насильственной смерти.