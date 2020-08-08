Киев отправит Ливану гуманитарную помощь

Украина направит Ливану гуманитарную помощь в связи со взрывом, который произошел 4 августа.

Кабинет министров утвердил проект указа президента Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - написал он.

Отметим, помочь Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута согласились ряд стран. Это страны ЕС, Израиль, а также США, Великобритания, Катар, Турция.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Погибли более 150 человек, пострадавших пять тысяч.

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