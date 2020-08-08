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Киев отправит Ливану гуманитарную помощь

Комментариев: 1
Украина направит Ливану гуманитарную помощь в связи со взрывом, который произошел 4 августа.
Правительство утвердило помощь
Правительство утвердило помощь
УНИАН
 
Кабинет министров утвердил проект указа президента Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута.  Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале. 
 
"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - написал он.
 
Отметим, помочь Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута согласились ряд стран. Это страны ЕС, Израиль, а также США, Великобритания, Катар, Турция. 
 
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция инициирует международную поддержку Ливану в связи с трагедией.
 
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Погибли более 150 человек, пострадавших пять тысяч.

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Теги: взрыв, Кабмин Украины, Бейрут, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ПродувКротов    08.08.2020, 17:31
Оценка:  +2
ПродувКротов
Затопленному Закарпатью мы уже все отправили ?
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