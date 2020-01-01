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Поезда будут останавливаться в Луцке и Тернополе

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Также будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.
Решения приняла спецкомиссия
Решения приняла спецкомиссия
facebook.com/Ukrzaliznytsia
 
Укрзализныця с субботы, 8 августа, возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
 
Компания отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке для следующих поездов: 
 
№41/42 сообщением Днепр-Трускавец, 
№98/97 Ковель-Киев, 
№88/87 Ковель-Новоалексеевка, 
№12/11 Одесса-Львов, 
№81/82 Киев-Ужгород, 
№49 /50 Киев-Трускавец, 
№136/135 Черновцы-Одесса, 
№108/107 Одесса-Ужгород, 
№110/109 Львов-Херсон, 
№86/85 Львов-Новоалексеевка, 
№715/716 Киев-Львов. 
 
"Билеты в указанные города можно приобрести в кассах или онлайн", - говорится в сообщении. 
 
Еще с 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.
 
"Решение об открытии или ограничения пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения предоставляются Укрзализныци", - подчеркнули в ведомстве.
 
Как известно, ранее пассажиры поезда устроили бунт из-за отмены остановки в Тернополе.
 
Остановку в Тернополе и Луцке нельзя было осуществлять, поскольку города попал в красную зону по эпидемической ситуации с коронавирусом.

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Теги: Поезд, Тернополь, Луцк, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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