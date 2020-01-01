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Советник Зеленского назвал сумму, необходимую на восстановление Донбасса

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Устенко считает, что на восстановление временно оккупированных территорий понадобится не менее 10 млрд. долларов.
Олег Устенко, советник президента по экономическим вопросам
Олег Устенко, советник президента по экономическим вопросам
facebook.com/oleg.ustenko/

Украине понадобится как минимум 10 млрд. долларов, чтобы восстановить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в своем интервью заявил Олег Устенко, который является советником президента по экономическим вопросам.

По словам Устенко, 10 млрд. долларов – это только ориентировочная цифра. На самом деле она может быть значительно больше. 

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Советник украинского президента отметил, что для восстановления временно оккупированных территорий нужно будет создать специальный фонд, так как у Украины таких денег нет.

Устенко считает, что план восстановления оккупированных территорий Донбасса и Луганской области нужно подготовить еще до того, как они вернутся в состав Украины.

Ранее Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Минске, тоже предложил создать фонд для восстановления Донбасса.

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Теги: Украина, Устенко
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