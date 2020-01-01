Советник Зеленского назвал сумму, необходимую на восстановление Донбасса

Устенко считает, что на восстановление временно оккупированных территорий понадобится не менее 10 млрд. долларов.

Украине понадобится как минимум 10 млрд. долларов, чтобы восстановить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в своем интервью заявил Олег Устенко, который является советником президента по экономическим вопросам.

По словам Устенко, 10 млрд. долларов – это только ориентировочная цифра. На самом деле она может быть значительно больше.

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Советник украинского президента отметил, что для восстановления временно оккупированных территорий нужно будет создать специальный фонд, так как у Украины таких денег нет.

Устенко считает, что план восстановления оккупированных территорий Донбасса и Луганской области нужно подготовить еще до того, как они вернутся в состав Украины.

Ранее Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Минске, тоже предложил создать фонд для восстановления Донбасса.