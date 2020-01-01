На Винниччине муж облил жену спиртом и поджег

В Виницкой области 49-летний мужчина в состоянии опьянения на почве ревности пытался сжечь свою жену. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Винницкой области.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Около 1:30 часов в полицию поступило сообщение о госпитализации 48-летней жительницы города Калиновка с ожогами тела 80 процентов. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции по месту жительства задержали 49-летнего мужа потерпевшей. Полицейские выяснили, что во время празднования дня рождения жены между супругами на почве ревности возник конфликт. Мужчина взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег. На момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 15 ч.1 ст.115 УК (покушение на умышленное убийство).