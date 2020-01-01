На Одесчине пьяный водитель напал на копов и покусал их

Суд избрал меру пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей с правом выйти под залог.

В Одесской области пьяный водитель после остановки его транспорта полицейскими, набросился на правоохранителей и покусал их. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Инцидент произошел в поселке Таирово Овидиопольского района.

Копы заметили, что местный житель проехал на запрещенный сигнал и потребовали от него остановиться, однако злоумышленник не отреагировал, прибавил газу, а за несколько сотен метров, не справившись с управлением, и врезался в бетонную преграду.

После этого шофер вышел из машины и попытался сбежать. Когда беглеца догнали, тот набросился на полицейских, начал кусать им руки и бить по лицу.

Нарушителя задержали и доставили в Овидиопольский отдел полиции. Количество алкоголя в крови в разы превышало норму.

В отношении водителя составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему объявили о подозрении в нападении на стражей порядка.

Суд избрал нарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выйти под залог в размере 35 тысяч гривен. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, в Винницкой области в селе Мироновка Ямпольского района пьяный мужчина покусал стража порядка. Еще сообщалось, как в помещении Голосеевского отделения полиции Киева мужчина покусал полицейского.

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