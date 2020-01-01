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На Одесчине пьяный водитель напал на копов и покусал их

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Суд избрал меру пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей с правом выйти под залог.
Суд избрал меру пресечения
Суд избрал меру пресечения
Голос UA
 
В Одесской области пьяный водитель после остановки его транспорта полицейскими, набросился на правоохранителей и покусал их. Об этом  сообщили в областном управлении Нацполиции.
 
Инцидент произошел в поселке Таирово Овидиопольского района.
 
Копы заметили, что местный житель проехал на запрещенный сигнал и потребовали от него остановиться, однако злоумышленник не отреагировал, прибавил газу, а за несколько сотен метров, не справившись с управлением, и врезался в бетонную преграду.
 
После этого шофер вышел из машины и попытался сбежать. Когда беглеца догнали, тот набросился на полицейских, начал кусать им руки и бить по лицу.
 
Нарушителя задержали и доставили в Овидиопольский отдел полиции. Количество алкоголя в крови в разы превышало норму.
 
В отношении водителя составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему объявили о подозрении в нападении на стражей порядка.
 
Суд избрал нарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выйти под залог в размере 35 тысяч гривен. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
 
Напомним, в Винницкой области в селе Мироновка Ямпольского района пьяный мужчина покусал стража порядка.
 
Еще сообщалось, как в помещении Голосеевского отделения полиции Киева мужчина покусал полицейского.

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Теги: полиция, Одесская область, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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