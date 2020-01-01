На Донбассе с начала суток пять обстрелов

Враг атаковал позиции ВСУ из автоматического станкового гранатомета, подствольного гранатомета и тд.

С начала суток сепаратисты на Донбассе 5 раз нарушили договоренности по режиму "тишины".

Об этом говорится в сводке пресс-службы ООС 8 августа.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы. В частности 4 огневые провокации", - говорится в сообщении.

В пресс-служба уточнили, что по одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил у Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - неподалеку Шумив. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки. Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских воинов. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь не открывали, сообщила пресс служба ООС.

Кроме огневых провокаций, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикуза враг осуществлял инженерные работы.

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