Названы пляжи Одессы, где нельзя купаться

В предыдущие месяцы на одесских пляжах выявляли загрязнения воды. На сегодня нельзя купаться в курортной Затоке.

Анализ воды на одесских пляжах показал, что она соответствует всем санитарным нормам и пригодна для купания. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.

Исключением стали пляжи в курортной Затоке, где обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.

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