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Названы пляжи Одессы, где нельзя купаться

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В предыдущие месяцы на одесских пляжах выявляли загрязнения воды. На сегодня нельзя купаться в курортной Затоке.
Загрязнения зафиксировали на пляжах Затоки
Загрязнения зафиксировали на пляжах Затоки
 
Анализ воды на одесских пляжах показал, что она соответствует всем санитарным нормам и пригодна для купания.  Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
 
"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.
 
Исключением стали пляжи в курортной Затоке, где обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.
 
Ранее сообщалось, что вода на пяти известных пляжах Одессы не отвечает требованиям.
 
 

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Теги: Одесса, вода, Пляж, анализы
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Источник: korrespondent.net

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