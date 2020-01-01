Названы пляжи Одессы, где нельзя купаться
В предыдущие месяцы на одесских пляжах выявляли загрязнения воды. На сегодня нельзя купаться в курортной Затоке.
Анализ воды на одесских пляжах показал, что она соответствует всем санитарным нормам и пригодна для купания. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.
Исключением стали пляжи в курортной Затоке, где обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.
Ранее сообщалось, что вода на пяти известных пляжах Одессы не отвечает требованиям.
Также Корреспондент писал, что на каждом третьем пляже Одесской области нельзя купаться.
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