ЦИК отменила местные выборы на Донбассе

Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов на территории Донбасса, подконтрольной Киеву.

Местные выборы 25 октября на подконтрольных Киеву территориях Донбасса проводить не будут, решение приняла Центральная избирательная комиссия Украины. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов",- говорится в сообщении ЦИК.

Речь идет о десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Верховная рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября.

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