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ЦИК отменила местные выборы на Донбассе

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Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов на территории Донбасса, подконтрольной Киеву.
Выборы назначены на 25 октября
Выборы назначены на 25 октября
Голос.юа
 
Местные выборы 25 октября на подконтрольных Киеву территориях Донбасса проводить не будут, решение приняла Центральная избирательная комиссия Украины. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
 
"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов",- говорится в сообщении ЦИК. 
 
Речь идет о десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
 
Верховная рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября.
 
Как писал Корреспондент, ЦИК разработала рекомендации для местных выборов.
 
Напомним, в КИУ сообщили, что предстоящие местные выборы станут "наиболее политизированными". 

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Теги: Выборы, ЦИК, донбасс, местные выборы
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Источник: korrespondent.net

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