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Зеленский пообещал не вмешиваться в выборы США

Комментариев: 3
Глава государства Владимир Зеленский дал слово, что Киев при любых обстоятельствах не будет вмешиваться в выборы.
Украина не будет вмешиваться в выборы
Украина не будет вмешиваться в выборы
president.gov.ua
 
Украина не позволит себе вмешаться в выборы в США и испортить отношения с Америкой.  Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, соообщает 8 августа РБК-Украина.
 
По его словам, предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США является вопросом украинской национальной безопасности. 
 
Зеленский отметил, что вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах.
 
"Вместе с тем Украина в свою очередь абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров есть не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", - подчеркнул он.
 
Как сообщалось, ранее эксперты оценили вероятность поражения Трампа на выборах.
 
Отметим, согласно данным опросов СМИ, подконтрольных демократам, наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности Трампа на 15%.
 
 

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Теги: США, Выборы, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЗЕленомойский    08.08.2020, 23:41
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Зато ,ЗЕлупа Коломойского вмешивается в дела Украины
ЗЕленомойский    08.08.2020, 23:38
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
А хозяин ЗЕхуя, Коломойскийб ,почему вмешивался в выборы и башлял Демократам и сыну Байдена ?
ВосставшийИзБана    08.08.2020, 23:24
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Пляяяяяя!!!!! А как оно может вмешаться?! Что оно такое?!
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