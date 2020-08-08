Зеленский пообещал не вмешиваться в выборы США

Глава государства Владимир Зеленский дал слово, что Киев при любых обстоятельствах не будет вмешиваться в выборы.

Украина не будет вмешиваться в выборы president.gov.ua

Украина не позволит себе вмешаться в выборы в США и испортить отношения с Америкой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, соообщает 8 августа РБК-Украина.

По его словам, предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США является вопросом украинской национальной безопасности.

Зеленский отметил, что вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах.

"Вместе с тем Украина в свою очередь абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров есть не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее эксперты оценили вероятность поражения Трампа на выборах.

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