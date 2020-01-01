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На границе с Крымом образовалась очередь

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Люди, пребывавшие до сегодня на аннексированном полуострове, бояться остаться там до конца лета.
На КПВВ Каланчак собралась очередь желающих вернуться на материковую Украину
На КПВВ Каланчак собралась очередь желающих вернуться на материковую Украину
112.ua

На КПВВ Каланчак образовалась огромная очередь в сторону материковой Украины. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Он заявил, что в очереди со стороны аннексированного полуострова находятся около 300 человек, однако она постоянно пополняется.

"Причина - вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом. Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму", - написал Чубаров.

При этом, добавил глава Меджлиса, пограничники с крымской стороны не спешат с оформлением документов.

Напомним, с 8 часов утра 9 августа до конца лета админграница Украины с Крымом будет закрыта согласно решению Кабмина в связи с эпидемией COVID-19.

Как сообщал Корреспондент.net, за год пассажиропоток между Украиной и аннексированым Крымом уменьшился в десять раз.

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Теги: Украина, Крым, граница, очередь, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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