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Смертельное ДТП на Житомирщине: Микроавтобус столкнулся с фурой

Комментариев: 1
В результате ДТП погибли четыре человека.
ДТП в Житомирской области
ДТП в Житомирской области
zt.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 8 августа в Коростенском районе Житомирской области. По предварительным данным, в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека, еще один участник получил травмы. Начато уголовное производство.

ДТП в Житомирской области
ДТП в Житомирской области
zt.npu.gov.ua

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Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17 часов на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из с. Грозное. Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса "Фольксваген Крафтер", который двигался из Киева в пгт Лугины, с фурой "МАН" с полуприцепом, который выехал на встречную полосу движения.

В результате столкновения погибли 4 человека: 47-летний водитель маршрутки и трое его пассажиров: 29-тилетний мужчина, 44-летняя женщина и 19-летняя девушка.

ДТП в Житомирской области
ДТП в Житомирской области
zt.npu.gov.ua

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Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Мужчина задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины и находится в больничной палате под круглосуточной охраной полицейских.

Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в тройной аварии с пожаром на Ровенщине пострадало шесть человек.

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Теги: ДТП, микроавтобус, фура, Житомирская область
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Комментариев (1)
ndelliopoo    09.08.2020, 09:20
Оценка:  -22
ndelliopoo
Пердун старый убил кучу людей!Удавить суку в камере!
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