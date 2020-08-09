Коронавирус в Украине: Почти 1200 больных за сутки
Больше всего новых случаев - во Львовской и Ивано-Франковской областях.
В Украине официально подтверждено 80 949 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1199 выявлено за минувшие сутки. Об этом сообщает сайт СНБО.
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От заболевания COVID-19 в Украине умерли 1897 человек. За сутки умерли 18 человек. Выздоровели - 43 972 человека (+317 за сутки).
Антирекорд по областям установили Львовская – 125 и Ивано-Франковская – 124. Также не отстает Харьковская – 123 и столица – 120.
Напомним, ранее сообщалось, что в порт Украины зашло судно с зараженным COVID экипажем.
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