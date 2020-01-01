Пандемия коронавируса: статистика в Украине и мире

Львовская область является лидером по распространению болезни - там за сутки зафиксировали 125 новых заражений.

Кандидаты в священники лежат ниц во время первой в истории мессы посвящения на открытом воздухе в соборе Богоматери Ангелов в Лос-Анджелесе Getty

В Украине за сутки обнаружили еще 1 199 случаев коронавирусной инфекции, 18 больных скончались. Общее число зараженных с начала эпидемии украинцев достигло отметки в 80 949. Такие данные приводятся на сайте СНБО 9 августа.

Львовская область является лидером по распространению болезни - там за сутки зафиксировали 125 новых заражений и три летальных случая. В Ивано-Франковской 124 новых случая, двое жителей области умерли от вируса.

Следом идет Харьковщина с 123 заражениями и одним летальным случаем. В Киеве за последние сутки - 120 новых больных Covid-19 и две смерти.

За время пандемии COVID-19 во всем мире диагностировано более 19 миллионов случаев новой болезни в 213 странах.

На данный момент в мире зафиксировано 19,8 миллиона случаев заражения, из них 261 000 только за прошедшие сутки. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 729 483 пациентов, из них 5604 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 12 миллионов человек.

В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 34 месте этого антирейтинга.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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