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COVID в Украине: статистика заражений по областям

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Всего в Украине уже 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них смертельных - 1897.
Как коронавирус распространяется по Украине
Как коронавирус распространяется по Украине

Министерство здравоохранения Украины 9 августа опубликовало статистику распространения коронавируса по областям Украины за последние сутки. За этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 199 человек.

Лидерами по числу выявленных больных за сутки стали Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская области. Всего в Украине уже 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Статистика случаев Covid-19 по областям Украины:

  • Винницкая область - 2 974 (+19 за сутки)
  • Волынская область - 4 282 (+56)
  • Днепропетровская область - 1 547 (+22)
  • Донецкая область - 975 (+10)
  • Житомирская область - 2 131 (+30)
  • Закарпатская область - 5 765 (+68)
  • Запорожская область - 937 (+18)
  • Ивано-Франковская область - 5 676 (+124)
  • Кировоградская область - 721 (+3)
  • Киев - 9498 (+120)
  • Киевская область - 4 176 (+48)
  • Львовская область - 10 851 (+125)
  • Луганская область - 153 (+1)
  • Николаевская область - 705 (+9)
  • Одесская область - 4 165 (+96)
  • Полтавская область - 494 (+3)
  • Ровненская область - 6 840 (+93)
  • Сумская область - 668 (+15)
  • Тернопольская область - 3 289 (+32)
  • Харьковская область - 4 784 (+123)
  • Херсонская область - 267 (+8)
  • Хмельницкая область - 1 346 (+23)
  • Черновицкая область - 6 669 (+104)
  • Черкасская область - 1 022 (+26)
  • Черниговская область - 1 014 (+23)
Минздрав

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Теги: пандемия, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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