В ВСУ зарегистрировано 11 новых случаев Covid-19 за сутки

Один человек умер.

В ВСУ за сутки заболели 11 человек facebook.com/Ukrmilitarymedic

По состоянию на 10.00 9 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек.

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Всего за время пандемии выздоровели - 681 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 795 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 172 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Национальный Военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 2 военнослужащие, военный госпиталь Десна - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Киевская область - 1 военнослужащий, Львовская область - 4 военнослужащих, Закарпатская область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 1 военнослужащий, Черниговская область - 1 государственный служащий ВСУ). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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Летальный случай в Житомирской области - работник ВС Украины (с 24.07.2020 находился на амбулаторном лечении по адресу проживания. В связи с ухудшением состояния 02.08.2020 госпитализирована в КУ ЦГБ N1 (Житомир). С 03.08.2020 был подключена к аппарату ИВЛ. Умер утром 09.08.2020.

В ВСУ также предупреждают, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящих в круг лиц, с которыми они общались ежедневно или жили вместе.

Напомним, ранее сообщалось, что девять украинских регионов не готовы ослабить карантин.