В Украине в 2,5 раз выросли темпы заражения COVID

Минздрав в очередной раз призвал украинцев относиться к эпидемии более серьезно и соблюдать карантин.

Уровень заболеваемости коронавирусом вырос в почти в 2,5 раза по Украине, по сравнению с началом июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов 9 августа.

"Вы видите, что число людей, заболевших Covid-19, стремительно растет... Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале - середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2 5 раза", - заявивл министр.

Степанов в очередной раз призвал украинцев относиться к эпидемии более серьезно: "Она рядом, она в Украине и каждый день болеют новые люди, госпитализируют людей".

Ранее в правительстве сообщили, что в Украине появится система отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом, что позволит более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

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