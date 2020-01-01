Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харьковской области авто вылетело в подсолнухи, водитель погиб

Комментариев: 0
Полицейские выясняют причины ДТП.
Авто вылетело в поле
Авто вылетело в поле
hk.npu.gov.ua

9 августа в 09:00 на автодороге Мерефа-Павлоград в Первомайском районе 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Водитель транспортного средства погиб на месте происшествия.

Авто вылетело в поле
Авто вылетело в поле
hk.npu.gov.ua

Читай также: На Киевщене пенсионер сбил ребенка на пешеходном переходе

Данный факт зарегистрирован в Едином учета Первомайского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине мужчина пытался разобрать снаряд и погиб от взрыва.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Харьковская область, ДТП, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь