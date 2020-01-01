В Харьковской области авто вылетело в подсолнухи, водитель погиб

Полицейские выясняют причины ДТП.

9 августа в 09:00 на автодороге Мерефа-Павлоград в Первомайском районе 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Водитель транспортного средства погиб на месте происшествия.

Авто вылетело в поле hk.npu.gov.ua

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Данный факт зарегистрирован в Едином учета Первомайского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине мужчина пытался разобрать снаряд и погиб от взрыва.